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Новые жертвы воздушных атак в Белгороде
В результате воздушной атаки украинских сил в Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Новые жертвы воздушных атак в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети / Others
18 марта 2024 г.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Во время атаки один из снарядов попал в частный дом, в результате чего здание было разрушено, а его жители погибли.

Среди обломков дома была обнаружена раненая девочка, которую с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами конечностей срочно госпитализировали. Гладков также выразил опасения, что под завалами могут находиться еще две женщины.

Кроме того, в результате атаки пострадали трое мужчин, которым была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

«Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались — у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго — легкие осколочные ранения и ушибленные раны нижней конечности, у третьего — баротравма», — заявил губернатор.

Согласно информации, в населенном пункте Никольское, кроме дома, уничтоженного вследствие прямого попадания, зафиксированы повреждения еще в четырех жилых строениях. В этих домах выбиты окна, а также повреждены элементы кровли, фасадов и ограждений.

В последние дни наблюдается усиление обстрелов Белгородской области, включая ее областной центр. Кроме того, осуществляются попытки проникновения через российскую границу добровольческих формирований, воюющих на стороне Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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