ПОЛИТИКА
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Тысячи израильтян требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху
Тысячи израильтян собрались в Хайфе с требованием об отставке премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительства. Также протестующие настаивали на скорейшем обмене пленными между Израилем и ХАМАС. Подобная, но более массовая акция протеста состоялась и в Тель-Авиве. По оценкам Израиля, в секторе Газа находится более 125 их заложников, а в израильских тюрьмах содержится не менее 8 800 палестинцев, согласно официальным источникам с обеих сторон. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #израиль #хайфа #тельавив #протест #обмен #заложники #палестина #газа #секторгаза #митинг #правительство #хамас #палестинцы #израильтяне #trtrussian
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18 марта 2024 г.
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