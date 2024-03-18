Тысячи израильтян требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Тысячи израильтян собрались в Хайфе с требованием об отставке премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительства. Также протестующие настаивали на скорейшем обмене пленными между Израилем и ХАМАС. Подобная, но более массовая акция протеста состоялась и в Тель-Авиве. По оценкам Израиля, в секторе Газа находится более 125 их заложников, а в израильских тюрьмах содержится не менее 8 800 палестинцев, согласно официальным источникам с обеих сторон. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #израиль #хайфа #тельавив #протест #обмен #заложники #палестина #газа #секторгаза #митинг #правительство #хамас #палестинцы #израильтяне #trtrussian