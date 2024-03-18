Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на военных Южной Кореи.

Это событие совпало с приездом в Южную Корею Энтони Блинкена, госсекретаря США, который прибыл в Сеул для участия в Саммите за демократию. Госдепартамент США осудил Пхеньян в связи с запуском ракет.

Также критику в сторону Северной Кореи выразил японский премьер-министр Фумио Кисида, отметив частоту и повторяемость ракетных запусков.

На фоне недавно завершившихся масштабных совместных военных учений США и Южной Кореи КНДР провела собственные учения. Действия американских и южнокорейских сил Пхеньян трактует как подготовку к агрессии, в то время как Южная Корея подчеркивает оборонительный характер учений.

В последнее время Ким Чен Ын, лидер КНДР, активно посещал военные маневры, включая учения танковых подразделений, где он лично управлял новым танком.

Согласно северокорейским СМИ, он призывал военных повышать боеготовность и готовиться к военным действиям. В ответ на совместные учения Южной Кореи и США министерство обороны КНДР угрожало ответными военными действиями.

Руководство Северной Кореи под предводительством Ким Чен Ына часто высказывается о вероятности войны с Южной Кореей. Последний подобный призыв к боевой готовности был сделан Кимом в конце минувшего года, когда он утверждал, что мирное объединение с Югом недостижимо.

Причиной этого он назвал выбор Южной Кореей политики «воссоединения через аннексию и интеграцию систем». По мнению Кима, такая позиция резко противоречит концепции воссоединения Северной Кореи, которая предполагает «единство нации и государства при сохранении двух различных систем управления».