Где находятся утонувшие в битве при Чанаккале британские линкоры военно-морских сил

Известные линкоры военно-морских сил Великобритании, затонувшие во времена Первой мировой войны и покоящиеся на глубинах Дарданелл, заснял турецкий подводный фотограф и режиссер-документалист Тахсин Джейлан в историческом подводном парке Галлиполи в провинции Чанаккале. #trtнарусском #турция #чанаккале #дарданеллы #галиполи #музей #подводный #линкоры #ататюрк #победа #война #история #историятурции #османы #войско #сражение #перваямироваявойна #герои #турки #солдаты #trtrussian