Китайские военные и государственные СМИ в воскресенье обвинили Соединенные Штаты в угрозе глобальной безопасности после сообщения агентства Reuters о том, что компания SpaceX Илона Маска создает сотни спутников-шпионов для американской разведки.

Подразделение Starshield компании SpaceX разрабатывает спутниковую сеть в рамках секретного контракта стоимостью $1,8 млрд с Национальным разведывательным управлением (NRO), сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с программой.

В социальных сетях Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила, что программа SpaceX демонстрирует «бесстыдство и двойные стандарты», поскольку Вашингтон обвиняет китайские компании в угрозе безопасности США.

«Мы призываем американские компании не помогать злодею творить зло», — написал в воскресенье на китайской медиаплатформе Weibo представитель НОАК.

«Все страны мира должны быть бдительными и защищаться от новых и еще больших угроз безопасности, созданных правительством США», — говорится в сообщении.

Ван Яньань, главред журнала Aerospace Knowledge, курируемого правящей партией Китая, назвал проект «вызовом глобальной безопасности и стабильности».

«Громкая разведка США в странах или регионах, которые вызывают у них беспокойство, неизбежно приведет к тому, что некоторые горячие вопросы станут более чувствительными или даже обострятся», — сказал Ван китайской государственной газете The Global Times в интервью, опубликованном в воскресенье.

Маск руководит другими компаниями, в том числе производителем электромобилей Tesla, который имеет значительное производственное присутствие в Китае. Примечательно, что ни представители китайского военного ведомства, ни The Global Times не упомянули ни Маска, ни Tesla.

В ответ на статью Reuters Военно-космическая разведка США признала разработку космических систем наблюдения, но отказалась комментировать участие SpaceX.

Китайские исследователи из НОАК в течение последних двух лет изучали развертывание Starlink во время войны в Украине и неоднократно предупреждали о рисках, которые она представляет для Китая.

Китай заявил, что также планирует начать создание собственных спутниковых группировок.