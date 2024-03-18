Такое заявление сделала представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман. Она отметила, что в настоящее время неуместно обсуждать, как следует называть Путина — «президентом» или «правителем».

«Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы как правомерные и поздравлять Путина с победой. Однако мы готовы поговорить с победителем, но пока не планируем», — заявила Кристиане Хоффман.

Кроме того, Германия назвала прошедшее голосование «псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие».

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин сообщила, что поздравлять Путина глава ФРГ не собирается.

«Письма Путину не будет», — подчеркнула Гаммелин.

Французское внешнеполитическое ведомство также выразило сомнение в легитимности российских президентских выборов, указав на отсутствие условий для свободного и демократического голосования.

Министерство иностранных дел Польши еще более категорично осудило выборы в России, отмечая, что процесс голосования проходил в контексте «суровых репрессий, исключающих возможность демократического выбора».

Великобритания через своего министра иностранных дел лорда Дэвида Кэмерона также высказалась в критическом ключе о выборах в России.

«Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации и затем коронует себя победителем. Это не демократия», — подчеркнул он.