Такое заявление сделала представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман. Она отметила, что в настоящее время неуместно обсуждать, как следует называть Путина — «президентом» или «правителем».
«Германия не будет рассматривать прошедшие в РФ президентские выборы как правомерные и поздравлять Путина с победой. Однако мы готовы поговорить с победителем, но пока не планируем», — заявила Кристиане Хоффман.
Кроме того, Германия назвала прошедшее голосование «псевдовыборами при авторитарном правителе, опирающемся на цензуру, репрессии и насилие».
Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин сообщила, что поздравлять Путина глава ФРГ не собирается.
«Письма Путину не будет», — подчеркнула Гаммелин.
Французское внешнеполитическое ведомство также выразило сомнение в легитимности российских президентских выборов, указав на отсутствие условий для свободного и демократического голосования.
Министерство иностранных дел Польши еще более категорично осудило выборы в России, отмечая, что процесс голосования проходил в контексте «суровых репрессий, исключающих возможность демократического выбора».
Великобритания через своего министра иностранных дел лорда Дэвида Кэмерона также высказалась в критическом ключе о выборах в России.
«Путин устраняет своих политических оппонентов, контролирует средства массовой информации и затем коронует себя победителем. Это не демократия», — подчеркнул он.