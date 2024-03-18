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Трамп о Навальном: Путин может быть причастен
Кандидат от республиканцев сказал, что надеется, что ему не придется выбирать между отправкой оружия Киеву и тем, чтобы позволить России «проглотить» Украину
Трамп о Навальном: Путин может быть причастен
Дональд Трамп / Photo: Reuters
18 марта 2024 г.

Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «вероятно» причастен к смерти оппозиционного лидера Алексея Навального, который скончался в российской тюрьме месяц назад.

«Не знаю, но возможно <…>, хотя я мог бы сказать и «вероятно»… Я не знаю», — скомканно ответил Трамп в интервью телеканалу Fox News на вопрос об ответственности Путина за смерть Навального.

«Он был молод, так что, по статистике, он бы еще долго жил. Значит, произошло что-то необычное», — добавил Трамп.

Трамп до сих пор придерживался мягкой линии в отношении президента РФ Путина. Кандидат от республиканцев также неоднократно обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев перейти к переговорам.

Во время этого же интервью Трамп сказал, что надеется, что ему не придется выбирать между тем, чтобы РФ «проглотила» Украину, и тем, чтобы отправлять Киеву оружие.

«Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал он, вновь заявив, что будь он действующим президентом, война «никогда бы не случилась».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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