Об этом генсек НАТО сказал, выступая на совместной пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

«Мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии. Южная Осетия и Абхазия — часть Грузии. НАТО продолжает призывать Россию отменить признание грузинских территорий в качестве независимых государств», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО осудил действия России по проведению выборов на оккупированных территориях Грузии и Украины, подчеркивая, что российские президентские выборы не соответствовали стандартам свободы и справедливости.

«НАТО продолжает призывать Россию отозвать признание территорий Грузии как независимых государств. Проведение выборов, организованных Россией на оккупированных территориях Грузии и Украины, совершенно незаконно, а выборы президента России явно не были ни свободными, ни прозрачными», — заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Грузия, будучи одним из ключевых партнеров альянса, сталкивается с серьезными вызовами в области безопасности. Он выразил мнение, что Россия продолжает следовать своим «имперским амбициям», и отметил сложность ситуации на востоке Украины.

«Поэтому крайне важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», — добавил он.

В ходе своего регионального турне Столтенберг посетил Азербайджан и после Грузии планирует поездку в Ереван.