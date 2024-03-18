Турецкие альпинисты развернули флаги на Радужных холмах в память о героях битвы при Чанаккале

Альпинисты из Ыгдыра развернули 18 турецких флагов на 18 Радужных холмах в память о героях, павших в битве при Чанаккале в 1915 году. 18 марта Турция отмечает 109-ю годовщину Дня Победы и памяти шехидов. #trtнарусском #турция #чанаккале #альпинисты #флан #радужныехолма #битва #память #герои #ыгдыр #годовщина #деньпобеды #галиполи #война #история #историятурции #перваямироваявойна #турки #солдаты #trtrussian