В понедельник правозащитная организация Amnesty International заявила, что Россия пытается подавить украинскую и крымскотатарскую идентичность в Крыму с момента аннексии полуострова в 2014 году. Та же политика, согласно Amnesty, применяется и к другим аннексированным территориям Украины.

«За 10 лет оккупации Россия сделала все возможное, чтобы лишить Украину суверенитета над Крымом», — заявила Amnesty, характеризуя политику Москвы как направленную «на изменение этнического состава» полуострова.

«Эта политика, очевидно, представляет собой план действий России на других оккупированных ею территориях Украины», — говорится также в заявлении.

Правозащитная организация заявила, что российские власти в течение последнего десятилетия пытались подавить украинскую и крымскотатарскую идентичность путем многочисленных ограничений, в том числе в сфере образования, религии, СМИ и судебной системы.

«Изменения в учебных программах и почти полное уничтожение обучения на украинском языке направлены на то, чтобы у молодого поколения не было знаний и осведомленности, которые могли бы оспорить российский нарратив, связанный с историей Крыма», — говорится в докладе.

«Это подкрепляется глушением всех независимых СМИ, подавлением религиозных меньшинств и их практики, а также запретом на проведение культурных праздников», — сообщает правозащитная организация.

Полномасштабное вторжение Путина в Украину «резко» усилило репрессии в отношении «любого проявления поддержки Украины или простого подозрения в нелояльности» к российским властям, сообщает Amnesty.