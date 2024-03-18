Аэропорт Стамбула получил в этом году премию «Аэропорт года» от Air Transport Awards, победив в номинации четвертый год подряд. Ранее аэропорт Стамбула был выбран «Аэропортом года» по версии Air Transport News в 2021, 2022 и 2023 годах.

Награды присуждаются в 14 различных категориях, в которых участвуют около 4 тыс. голосов.

Исполняющий обязанности генерального директора аэропорта Стамбула Селахаттин Билген заявил в воскресенье на церемонии награждения, проходившей в Греции, что он и все его коллеги гордятся этой наградой.

Он добавил, что это первенство еще раз демонстрирует преданность делу всех сотрудников аэропорта, которые «стремятся к совершенству».

«Чтобы дать нашим гостям лучшие впечатления от путешествия, мы постоянно повышаем планку в вопросах эффективности, устойчивости, инноваций и удовлетворенности пассажиров», — отметил Билген.

«Эта награда также свидетельствует о нашей искренней решимости следовать практикам, которые мы внедряем в качестве первопроходцев в этом секторе. Мы благодарим команду Air Transport Awards за эту ценную награду», — добавил он.

Костас Иастроу, генеральный директор и исполнительный директор Air Transport News, отметил, что аэропорт Стамбула доказал свою надеждность и инновационность, несмотря на трудности времен пандемии.

Он отметил, что аэропорт быстро достиг количества пассажиров, которое было до пандемии, увеличив разнообразие авиакомпаний и став ведущим мировым хабом.