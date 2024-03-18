Израильские войска совершили ночной налет на больницу «Аль-Шифа» в ранние часы понедельника, когда палестинцы готовились к предрассветной трапезе.

По данным палестинского Министерства здравоохранения, атака началась вскоре после 2 часов ночи по местному времени. Танки окружили и обстреляли несколько корпусов больницы, включая хирургическое отделение. В момент нападения внутри зданий находилось не менее 30 тыс. человек, включая перемещенные семьи, пациентов и медицинский персонал.

«Внезапно мы начали слышать звуки взрывов, несколько взрывов, и вскоре увидели танки. Они появились с западной дороги и направились к «Аль-Шифе». Затем звуки стрельбы и взрывов усилились», — сообщил агентству Reuters через чат 32-летний Мохаммад Али, живущий примерно в километре от больницы.

Стало известно также, что во время рейда на больницу израильские войска арестовали одного из последних корреспондентов арабского телеканала «Аль-Джазира» в Газе. Об этом сообщает телекомпания. Исмаил Альгуль был «жестоко избит», после чего его вывели из осажденной больницы Аль-Шифа, сообщила «Аль-Джазира» со ссылкой на очевидцев.

В публикациях от аккаунта Альгуля на X говорится, что израильские военные ворвалась в палату журналиста, «где он находился вместе с другими журналистами, где их жестоко избили и тащили, после чего арестовали и увезли в неизвестном направлении».

В заявлении «Аль-Джазиры» содержится требование немедленно освободить его и других журналистов, задержанных вместе с ним.

«Нападение на Альгуля — попытка оккупационной армии запугать журналистов, чтобы они не сообщали о преступлениях против мирного населения Газы», — заявила «Аль-Джазира».

По данным предварительного расследования Комитета по защите журналистов, с начала войны 7 октября в Газе были убиты по меньшей мере 90 журналистов и работников СМИ.

Комплекс «Аль-Шифа» уже подвергался рейду израильских войск в ноябре 2023 года. Тогда Израиль утверждал об обнаружении там оружия ХАМАС.