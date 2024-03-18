Президент Эрдоган выступил на программе ифтара с солдатами в Анкаре. В своей речи он заявил, что Турция гарантирует безопасность своей границы с Ираком уже этим летом и обязательно завершит свою незаконченную работу в Сирии.

Эрдоган также отметил значимость битвы при Чанаккале, назвав ее не только морской победой, но и символом сопротивления и возрождения нации.

«Чанаккале — не только одна из величайших морских побед в истории, но и великое восстание, в ходе которого государство, которое хотели расчленить, и нация, которую хотели уничтожить, вновь поднялись и обновили свою веру и убеждения», — сказал президент Эрдоган.

Президент отметил, что благодаря развитию военной промышленности, Турция укрепляет свою независимость. Он также сообщил, что помимо беспилотных самолетов, страна работает над разработкой беспилотных подводных лодок.

«Помимо этого, мы также пытаемся построить беспилотные подводные лодки. Даст Бог, мы добьемся успеха и в этом. <…> Из недавнего горького опыта мы знаем, что, когда дело доходит до дела, ни альянсы, в которых мы состоим, ни международные структуры, чья задача — охранять мир во всем мире, не приносят никакой пользы», — отметил президент.

«Сильная армия — наша обязанность, а не предпочтение», — добавил он.

Президент Эрдоган также сообщил, что Турция закончит свое дело в Сирии и обеспечит безопасность своей границы с Ираком уже этим летом.

«Мы не допустим создания террористического государства за пределами наших южных границ, независимо от того, чей это проект. Мы полностью обеспечим безопасность нашей иракской границы уже этим летом и обязательно завершим наше незаконченное дело в Сирии», — заявил президент, поздравив солдат с выбором профессии.