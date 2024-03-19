Союз неравных

В 2010 году Россия, Беларусь и Казахстан создали Таможенный союз, договорившись, что товары внутри объединения будут двигаться без пошлин, а условия торговли с остальным миром будут едиными. В 2015 году Таможенный союз трансформировался в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а в его состав вошли Армения и Кыргызстан.

В последние годы активно обсуждался вопрос о вступлении в союз Узбекистана, но политический кризис и санкции, которые обрушились на Россию в связи с агрессией против Украины, заставили Ташкент серьезно задуматься о перспективах подобной интеграции. На настроения в Узбекистане также влияет неудачный опыт соседей — Казахстана и Кыргызстана, где голоса сторонников выхода из ЕАЭС звучат все громче.

С самого начала вступления в союз ряд ведущих экономических экспертов в Центральной Азии ставили под сомнение перспективность ЕАЭС для стран региона. Прежде всего по причине огромной разницы в экономических потенциалах стран-участниц. Доминирование России, с ее огромной экономикой, создало неравные условия внутри союза, где производители стран ЦА не смогли эффективно конкурировать, оказавшись в тени экономического гиганта.

Казахстан и Кыргызстан продолжают оставаться преимущественно покупателями на рынке ЕАЭС, где российские компании доминируют, в то время как бизнесу из ЦА сложно проникнуть на российский рынок.

Стандарты качества, установленные Евразийской экономической комиссией, отвечают интересам только крупных компаний (разумеется российских), оставляя мелкие предприятия ЦА за бортом.

Перед полномасштабным вторжением в Украину существовало около 70 нетарифных барьеров, установленных Россией. Россельхознадзор вводил ограничения на импорт мяса и молочных продуктов из Кыргызстана. Подобные ограничения неоднократно касались и аграрных производителей из Казахстана.

Кыргызские и казахские перевозчики систематически сталкиваются с принудительной разгрузкой их грузов при пересечении границы из Казахстана в Россию. Водители утверждают, что перед ними ставят ультиматум: разгрузиться или вернуться назад.

В 2021 году руководитель кыргызской ассоциации перевозчиков Темирбек Шабданалиев обвинил страны-члены ЕАЭС в создании торговой блокады. Он утверждал, что грузовики, перевозящие трикотажные изделия, задерживались под предлогом проверок на контрабанду, заставляя водителей неоднократно разгружать груз, из-за чего транспортные средства простаивали на границе до недели.

Торговый баланс между странами ЦА и Россией глубоко несбалансирован: экспорт из Казахстана и Кыргызстана в Россию значительно уступает объемам импорта из России. Таким образом создалась ситуация, когда страны ЦА потеряли все внешние рынки, при этом не получив полноценной возможности экспортировать товары в Россию.

Вред от вхождения в союз также почувствовали и обычные граждане Казахстана и Кыргызстана, которые лишились дешевых товаров из Китая и Турции, искусственно вытесненных продукцией из России. А мелкие торговцы, зарабатывавшие на реэкспорте товаров, полностью потеряли прежний бизнес.

В попытках найти новые источники дохода бывшие продавцы турецкой одежды в ЦА начали открывать собственные швейные производства. Однако тут же они столкнулись с необходимостью покупки тканей и фурнитуры из Турции, так как в странах ЕАЭС отсутствует собственное производство подобных материалов. Высокие пошлины, необходимость сертификации и маркировки товаров по российским правилам, поставили такой бизнес на грань рентабельности. Но других возможностей зарабатывать у производителей ЦА не осталось.

За решения Москвы отвечают все

Экономические и политические связи Центральной Азии с Россией привели к возникновению новых рисков для региона в свете беспрецедентных санкций, введенных против Москвы из-за ее военных действий в Украине.

На этом фоне Россия пытается использовать ЕАЭС как инструмент политического давления на стран-участниц для «консолидированного ответа на западные санкции». Об этом, в частности, заявил замглавы МИД России Александр Панкин на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Представителю России тут же ответил казахский МИД, который однозначно заявил, что «Казахстан выступает против наделения органов евразийской интеграции несвойственными функциями и против политизации объединения». Поддерживать Россию в ее геополитических амбициях не торопится и Кыргызстан, который всячески подчеркивает свой нейтральный статус по отношению к войне, которую ведет Москва.

Экономическая зависимость стран ЦА от России, которая во многом обеспечена ЕАЭС, позволяет Москве оказывать давление на страны региона. Тем не менее обе республики обещают следовать санкционному режиму против России, несмотря на точечные санкции в отношении ряда казахских и кыргызских компаний, которые занимались поставками запрещенных товаров в РФ.

Кроме того, у стран ЦА вызывают серьезную озабоченность важные экономические решения, которые принимает Москва, не консультируясь со своими партерами по ЕАЭС.

В частности, речь идет о решении Москвы односторонне наложить продуктовое эмбарго против Европейского союза и некоторых других западных государств. Основное недовольство партнеров по ЕАЭС вызвало отсутствие предварительного согласования этих мер. Россия не консультировалась и не информировала Евразийскую экономическую комиссию о своих намерениях, что противоречит принципам договора ЕАЭС и общей логике интеграционных процессов.

В 2022 году на совещании в Евразийской экономической комиссии Казахстан выразил недовольство запретом России на экспорт зерна в страны ЕАЭС, посчитав такие действия России нарушением договора о ЕЭАС. Однако под запрет не попали поставки зерна в Беларусь, что явным образом дискриминировало других участников союза, в частности, страны ЦА.

Такие односторонние действия России не ограничиваются только противостоянием с Западом, но также затрагивают развитие отношений с ключевыми партнерами. Примером тому служит соглашение между Россией и Китаем о взаимодействии по интеграции ЕАЭС и инициативы Китая «Один пояс, один путь», подписанной в мае 2015 года. При подготовке этого заявления другие страны ЕАЭС и представители Евразийской экономической комиссии не участвовали.

Сложилась ситуация, когда все ключевые решения по политическим и экономическим вопросам принимаются исключительно в Москве, а партнерам по ЕАЭС приходится лишь сверяться с реальностью и маневрировать, не навлекая на себя еще больше негативных последствий.

Выбор есть всегда

С каждым годом в Казахстане и Кыргызстане увеличивается количество противников членства республик в ЕАЭС. Активисты республик регулярно запускают петиции с требованием к правительствам о выходе из союза. Москва в свою очередь заявляет о безальтернативности своего экономического проекта для стран ЦА.

В этом свете активизировалась работа стран Центральной Азии по внутренним интеграционным процессам. Пять стран ЦА находятся в одном регионе, их народы близки по истории, культуре, религии, языку, обычаям, что придает потенциальному союзу перспективность.

Интеграция стран Центральной Азии началась с подписания договора между Казахстаном и Узбекистаном в 1994 году о создании «Единого экономического пространства», к которому позже присоединились Кыргызстан и Таджикистан. Это объединение прошло через несколько этапов переименований и структурных изменений, став сначала Центральноазиатским союзом, а затем Центральноазиатским экономическим сообществом. Несмотря на создание различных институциональных механизмов и стратегий развития, полноценная реализация интеграционных инициатив не была достигнута. Во многом из-за активного противодействия Москвы, которая не хотела терять влияние в регионе из-за роста его самостоятельности.

Трансформация в Организацию Центральноазиатского сотрудничества и последующее объединение с ЕАЭС под эгидой России надолго затормозило динамику региональной интеграции. Вплоть до 2018 года, когда возобновление интеграционных процессов было инициировано встречей лидеров центральноазиатских государств в Астане, что привело к серии саммитов и укреплению регионального взаимодействия.

Кроме того, к региону усиливается внимание со стороны таких крупных игроков, как Турция, Европейский союз, США и Китай, которые готовы предложить свои экономические и политические проекты странам Центральной Азии.

США, как и Евросоюз, стремятся расширять экономическое сотрудничество с ЦА через развитие добычи полезных ископаемых и возобновляемой энергетики и через налаживание диалога в формате C5+1.

Кроме того, у Вашингтона есть собственный экономический проект в регионе, который нацелен на противостояние «Новому шелковому пути» Китая. А именно торговый путь из Индии и Юго-Восточной Азии в Европу в обход России. Сегодня в этот проект вливают огромные средства, и страны Центральной Азии занимают важное место в данной схеме. Отсюда и частые визиты американских чиновников в ЦА, а также регулярные саммиты на высшем уровне. При этом конкретной модели взаимодействия в рамках нового проекта странам ЦА до сих не предложено.

Китай в свою очередь уже много лет держит планку крупнейшего торгового партнера стран Центральной Азии, несмотря на существование ЕАЭС. Пекин активно вкладывается в инфраструктурные и логистические проекты в регионе.

Грузовые железнодорожные маршруты, соединяющие Китай с Европой через Китайско-Казахстанский международный приграничный центр сотрудничества в Хоргосе и Китайско-Казахстанскую международную логистическую базу в порту Ляньюньган провинции Цзянсу, оказали значительное влияние на экономическое развитие ЦА. Эти транспортные узлы стали ключевыми точками на пути интеграции региона в глобальные экономические процессы, открывая перед странами ЦА новые возможности для экспорта и импорта товаров.

Окончательному закреплению Пекина в регионе мешает негативный образ Китая, который исторически сложился у народов Центральной Азии. В Кыргызстане и Казахстане нередки митинги и протесты против тех или иных китайских проектов. Кроме того, отношение к Китаю значительно ухудшает ситуация с тюрками-мусульманами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

За последние годы в Центральной Азии серьезно возросла роль Турции, в которой видят надежного партнера для построения экономических и политических отношений. Рейтинг Турции среди населения ЦА чрезвычайно высок. Помимо этого, Анкара усиливает свой инвестиционный потенциал в рамках инфраструктурных проектов региона.

Также ведется серьезная институциональная работа в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), при которой создается эффективная платформа для будущего экономического интеграционного объединения.

Страны ОТГ имеют 173 млн человек населения, занимают территорию в 3,5 млн квадратных километров и обладают совокупной экономикой на уровне 4 трлн долларов, что составляет чуть более 3% от мировой экономики. Эти показатели подчеркивают значительный потенциал и преимущества для государств-участников от углубления экономических взаимосвязей в рамках ОТГ.