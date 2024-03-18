Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что Турция намерена скоординированно использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты внешней политики для обеспечения стабильности в регионе.

Глава МИД Турции оценил внешнеполитическую повестку и ответил на вопросы на телеканале CNN Türk.

«Мы хотим, чтобы наши друзья в Сулеймании исправили ошибки, пока не поздно, укрепили свою дружбу с Турцией, как это было ранее. Мы можем действовать вместе ради общего будущего», — заявил министр Фидан.

Министр сказал, что они будут «строить будущее вместе» в Эрбиле, Сулеймании, Багдаде, Киркуке и Мосуле, добавив, что там нет места террористическим организациям.

«Мы должны выкинуть их из системы. Это организации с истекшим сроком существования», — сказал Фидан о террористах.

«Люди в Сулеймании — друзья Турции. Это не тот народ, который будет иметь что-то общее с террористической организацией», — добавил он.

«Турция намерена скоординированно использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты внешней политики для обеспечения стабильности в регионе», — подытожил министр Фидан.