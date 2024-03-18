ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция надеется на исправление Сулеймании
Глава МИД Турции Хакан Фидан оценил международную повестку и ответил на вопросы журналистов
Турция надеется на исправление Сулеймании
Хакан Фидан / Photo: AA
18 марта 2024 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан подчеркнул, что Турция намерена скоординированно использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты внешней политики для обеспечения стабильности в регионе.

Глава МИД Турции оценил внешнеполитическую повестку и ответил на вопросы на телеканале CNN Türk.

«Мы хотим, чтобы наши друзья в Сулеймании исправили ошибки, пока не поздно, укрепили свою дружбу с Турцией, как это было ранее. Мы можем действовать вместе ради общего будущего», — заявил министр Фидан.

Министр сказал, что они будут «строить будущее вместе» в Эрбиле, Сулеймании, Багдаде, Киркуке и Мосуле, добавив, что там нет места террористическим организациям.

«Мы должны выкинуть их из системы. Это организации с истекшим сроком существования», — сказал Фидан о террористах.

«Люди в Сулеймании — друзья Турции. Это не тот народ, который будет иметь что-то общее с террористической организацией», — добавил он.

«Турция намерена скоординированно использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты внешней политики для обеспечения стабильности в регионе», — подытожил министр Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us