ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан: США должны прекратить поддерживать наших врагов
Поддержка террористической организации YPG со стороны США является одной из главных проблем безопасности для Турции, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан
Хакан Фидан: США должны прекратить поддерживать наших врагов
Энтони Блинкен и Хакан Фидан / Фото: АА / Others
19 марта 2024 г.

Министр акцентировал внимание на том, что в процессе борьбы с PKK/YPG за пределами страны Турция стремится избежать сложных ситуаций, регулярно поднимая этот вопрос в диалоге с США.

Фидан отметил, что в ходе диалогов и визитов в США было достигнуто понимание необходимости совместной работы и обсуждения данного вопроса.

Глава МИД также упомянул, что стратегия борьбы с ДАЕШ теряет свою актуальность, и подчеркнул готовность Турции обсуждать этот вопрос «более зрело».

Министр заявил, что Турция не стремится к оккупации территорий Ирака или Сирии, а проводит военные операции для устранения угроз своей безопасности.

Фидан также выразил обеспокоенность по поводу поддержки YPG со стороны США, отмечая, что поддержка врага Турции создает дополнительные проблемы и не может оставаться без ответа.

Отвечая на вопрос о санкциях против Турции за покупку у России С-400, Фидан заявил, что этот вопрос уже устарел и наступило время для нового подхода.

«Турция и США должны объединиться, помня о своем собственном потенциале. И чего мы сможем достичь вместе, будучи союзниками», — заявил министр. Касательно вопроса F-35 и С-400 Фидан выразил мнение, что ситуация, когда два союзника по НАТО применяют санкции друг против друга, противоречит идее безопасного партнерства, и подчеркнул важность того, чтобы партнеры не изолировали друг друга.

Министр также поделился, что его диалог с американским коллегой Энтони Блинкеном складывается хорошо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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