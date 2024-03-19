Большинство банков Армении с 30 марта больше не будут работать с картами российской платежной системы «Мир». Об этом заявили в банке ВТБ Армения (дочка российского ВТБ банка).

«С 30 марта пользователи не смогут проводить безналичные платежи через POS-терминалы и снимать наличные в банкоматах других банков республики», — уточнили в банке.

При этом ВТБ Армения продолжит принимать карты «Мир», подчеркнули в финансовой организации.

Отказ от карт «Мир» выглядит как продолжение курса Еревана на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой. Ранее премьер-министр Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ и прекратил мандат российских пограничников в аэропорте Звартноц.

В конце февраля США ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир». После этого от работы с российской платежной системой отказались два крупных казахстанских банка: Freedom Finance Bank и Bereke Bank.

НСПК уточнила, что американские санкции не повлияют на внутренние платежные услуги. Однако признала, что иностранные банки должны самостоятельно решать, принимать ли карты «Мир».

Карты от НСПК до недавнего времени принимались не только в России, но и в ряде других стран, таких как Армения, Казахстан, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Кыргызстан, Таджикистан и Куба. Однако работали с картами «Мир» не все терминалы, а конкретные банки.

Карты «Мир» в Армении работают с 2017 года, когда было заключено соглашение между НСПК и «Армениан Кард» (оператор платежной системы Армении ArCa).

НСПК была создана в 2014 году в ответ на европейские санкции из-за аннексии Крыма. Компания была создана на случай возможного отключения карт международных систем.