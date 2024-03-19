Китай предупредил европейских дипломатов, что будет бойкотировать международные встречи по Украине, если на них не пригласят представителей РФ. Речь прежде всего идет о планирующейся конференции по украинской «мирной формуле» в Швейцарии. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, спецпосланник КНР по евразийским делам, экс-посол Китая в Москве Ли Хуэй в марте посетил европейские столицы, а также Киев, где и обозначил условия Пекина. МИД Китая сообщил, что страна выступает за проведение мирной конференции при участии представителей РФ и Украины.

В начале мая в большое европейское турне отправится председатель КНР Си Цзиньпин — впервые за четыре года. Как пишет Politico, Пекин нацелен улучшить отношения с ЕС, в частности, в сфере торговли. Во время визита Си запланированы торжества в честь 60-летия установления отношений между КНР и Евросоюзом.

Украина в январе на полях Давосского форума попросила Швейцарию организовать мирный саммит по «формуле мира». Его планируется провести летом. Представители Киева при этом не исключают, что представителей РФ тоже пригласят, но на второй раунд саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский, в частности, отметил, что Москву могут позвать на конференцию, но только чтобы передать готовый мирный план.

Главная проблема — сама украинская «формула мира». Один из ее главных тезисов — восстановление границ Украины 1991 года и вывод всех российских войск с оккупированных украинских территорий, включая Крым. Россия неоднократно подчеркивала, что эти условия не будут реализованы, статус аннексированного Крыма, а также включенных в состав РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей не подлежит пересмотру.

Глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что рассчитывает пригласить на встречу не только страны Запада, но и Китай.

В Пекине же предупреждают: если на саммит не пригласят обе стороны конфликта, то эта встреча превращается в «пустой разговор».

На встрече с китайским посланником Ли Хуэем в начале марта глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной. Однако, по словам министра, для России неприемлемо участвовать в любых мероприятиях по «формуле мира» Зеленского.