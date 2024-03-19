Биньямин Нетаньяху во время телефонной беседы с президентом США Джо Байденом согласился отправить команду израильских чиновников в Вашингтон для обсуждения возможного военного вторжения в Рафах. Как уточнил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, каждая сторона стремится «‎ясно объяснить друг другу свою позицию‎».

Разговор Байдена и Нетаньяху стал первым взаимодействием двух лидеров более чем за месяц. Раскол между союзниками углубился из-за продовольственного кризиса в секторе Газа и поведения Израиля во время войны. Салливан сказал, что переговоры израильской делегации и представителей администрации Байдена состоятся в ближайшие дни. Ожидается, что в них примут участие военные, разведка и гуманитарные эксперты. Белый дом скептически относится к плану Нетаньяху провести штурм Рафаха, где укрываются около 1,4 млн перемещенных палестинцев.

Салливан отметил, что Байден во время разговора вновь призвал Нетаньяху не проводить операцию в Рафахе. На предстоящих переговорах, по его словам, американские чиновники представят «‎альтернативный подход, который направлен на поражение ключевых элементов ХАМАС в Рафахе и обеспечение безопасности на границе Египта и Газы без крупного наземного вторжения»‎.

«‎‎Наша позиция в том, что ХАМАС не должен иметь убежища в Рафахе или где-либо еще, но крупная наземная операция там была бы ошибкой. Она приведет к большему количеству погибших невинных граждан, ухудшит и без того катастрофический гуманитарный кризис, углубит хаос в секторе Газа и еще больше изолирует Израиль на международной арене», — пояснил американскую позицию Салливан.

Республиканцы в США и израильские чиновники были возмущены после того, как лидер большинства в Сенате Чак Шумер резко раскритиковал Нетаньяху за его военную агрессию против Газы и призвал Израиль провести новые выборы.

Байден поддержал Шумера и заявил, что считает его выступление «‎‎хорошим», отражающим заботы многих американцев.

Сотрудники администрации Байдена предупредили, что они не поддержат операцию в Рафахе, пока израильтяне не представят достоверный план обеспечения безопасности мирных палестинских граждан. По словам представителей Белого дома, Израиль до сих пор не представил такой план.