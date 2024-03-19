ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан: В Черном море все более опасно
Война в Украине превратилась в истощающий конфликт, в котором обе стороны несут большие потери, не получая при этом значительных выгод, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан: В Черном море все более опасно
Хакан Фидан / Фото: Reuters / Others
19 марта 2024 г.

Отвечая на вопрос об усилиях Турции по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, Фидан подчеркнул, что инициативы Турции по призыву к миру «имели большое значение». По словам Фидана, призывы президента Эрдогана к миру — это «свет маятника в штормовую погоду».

Министр выразил обеспокоенность по поводу риска распространения конфликта на другие регионы, отметив, что Черное море становится все более милитаризированным.

Фидан подчеркнул, что это угрожает не только региону, но и имеет потенциальный риск распространения на Балканы, Восточную и Центральную Европу, что должно вызывать большую озабоченность, особенно среди европейцев.

Ранее о важности обеспечения стабильности на Черном море говорил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. «В то время, когда напряженность возрастает и конфликты нарастают во всем мире, Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы мир и стабильность воцарились на пространстве от Черного моря до Африки, от Ближнего Востока и Кавказа», — сказал Яшар Гюлер во время своего выступления по случаю Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале, отмечаемого в Турции 18 марта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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