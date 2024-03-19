Отвечая на вопрос об усилиях Турции по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, Фидан подчеркнул, что инициативы Турции по призыву к миру «имели большое значение». По словам Фидана, призывы президента Эрдогана к миру — это «свет маятника в штормовую погоду».

Министр выразил обеспокоенность по поводу риска распространения конфликта на другие регионы, отметив, что Черное море становится все более милитаризированным.

Фидан подчеркнул, что это угрожает не только региону, но и имеет потенциальный риск распространения на Балканы, Восточную и Центральную Европу, что должно вызывать большую озабоченность, особенно среди европейцев.

Ранее о важности обеспечения стабильности на Черном море говорил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. «В то время, когда напряженность возрастает и конфликты нарастают во всем мире, Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы мир и стабильность воцарились на пространстве от Черного моря до Африки, от Ближнего Востока и Кавказа», — сказал Яшар Гюлер во время своего выступления по случаю Дня Победы и памяти шехидов Чанаккале, отмечаемого в Турции 18 марта.