Благодаря информации, полученной от разведывательной сети, было установлено, что Билен действовала в сельской местности Сулеймании в Ираке, в районе Пенджвин, у границы с Ираном.

После определения местоположения Билен было принято решение о проведении операции. Вскоре после этого Рожда Билен была нейтрализована в ходе точечной операции в сельской местности Сулеймании.

Рожда Билен занимала ключевую позицию в молодежной структуре PKK/КСК. Было установлено, что Билен выявляла и мотивировала молодых людей присоединяться к террористической организации. Она манипулировала ими с помощью идеологической пропаганды и передавала инструкции для действий членам молодежной структуры PKK/КСК в Турции.