ТУРЦИЯ
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Операция MİT в Сулеймании
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала Рожду Билен, одного из руководителей террористической организации PKK/КСК в иракском городе Сулеймания
Операция MİT в Сулеймании
MİT нейтрализовала одного из руководителей террористической организации PKK/КСК в иракском городе Сулеймания Рожду Билен / Others
19 марта 2024 г.

Благодаря информации, полученной от разведывательной сети, было установлено, что Билен действовала в сельской местности Сулеймании в Ираке, в районе Пенджвин, у границы с Ираном.

После определения местоположения Билен было принято решение о проведении операции. Вскоре после этого Рожда Билен была нейтрализована в ходе точечной операции в сельской местности Сулеймании.

Рожда Билен занимала ключевую позицию в молодежной структуре PKK/КСК. Было установлено, что Билен выявляла и мотивировала молодых людей присоединяться к террористической организации. Она манипулировала ими с помощью идеологической пропаганды и передавала инструкции для действий членам молодежной структуры PKK/КСК в Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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