Израильская полиция избила группу ультраортодоксальных евреев

В Аль-Кудсе (Иерусалиме) полиция жестоко разогнала ультраортодоксальных евреев, которые проводили сидячую акцию протеста на трамвайных путях, перекрыв движение. Демонстранты протестовали против призыва в армию. Ультраортодоксальные евреи из религиозной группы харедим в Израиле составляют около 12% населения страны и отказываются служить в армии по религиозным соображениям. При этом военная служба в Израиле является обязательной как мужчин, так и женщин и длится 24 месяца. #trtнарусском #израиль #ортодоксальныеевреи #евреи #полиция #митинг #армия #израильскаяармия #служба #палестина #алькудс #иерусалим #газа #разгон #евреи #иудеи #протест #харедим #религия #trtrussian