Счетчики будут фиксировать реальный объем водопотребления в обеих странах, заявили в Министерстве по вопросам ирригации и водных ресурсов Казахстана.

В ведомстве уточнили, что устройства будут установлены на территории Узбекистана казахской стороной, а в Казахстане — узбекской. Более того, страны планируют вести обмен данными в режиме реального времени, обеспечивая взаимный доступ к информации о водопотреблении.

«Установка счетчиков позволит наблюдать за объемами воды, потребляемой обеими странами, в онлайн-режиме. Уже в апреле мы планируем начать переговоры по реализации аналогичных проектов с другими нашими соседями», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.

В настоящий момент специалисты обоих государств определяют места для монтажа счетчиков и ведут дискуссии с международными организациями о возможном сотрудничестве в рамках этой инициативы.

Ранее казахстанское министерство, ответственное за управление водными ресурсами и орошение, представило на рассмотрение в Мажилис Парламента проект обновленного Водного кодекса. Данный документ является ключевым и включает в себя значительные инновации, которые способствуют модернизации законодательства в сфере водопользования в стране. Основной упор в предложенном Водном кодексе делается на рациональное использование водных ресурсов, активное применение технологий для экономии воды и реализацию систем ее повторного использования.

В контексте климатических изменений ожидается, что к 2040 году потребность в водных ресурсах в некоторых регионах Центральной Азии возрастет в несколько раз. Согласно прогнозам, к 2050 году уровень воды в реках Сырдарья и Амударья может сократиться на 15%.

В соседнем Афганистане строительство канала Кош-Тепа создает дополнительное давление на водные ресурсы, угрожая изменить распределение воды в Амударье, что крайне важно для Узбекистана и Аральского моря.