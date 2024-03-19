ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эстер Фармер: мы не позволим этому геноциду быть
Один из руководителей антисионистской организации «Еврейский голос за мир» Эстер Фармер рассказывает, как меняется в США нарратив по отношению к палестинцам. По ее словам, Израиль теперь воспринимается в мире как «государство-изгой», которое пытается «уничтожить палестинцев в Газе» и «совершает геноцид». #trtнарусском #израиль #палестина #геноцид #газа #секторгаза #сша #палестинцы #еврейка #евреизапалестину #изгой #атакаизраиля #оккупация #сионизм #trtrussian
бьтьбт / Others
19 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us