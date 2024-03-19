Эстер Фармер: мы не позволим этому геноциду быть

Один из руководителей антисионистской организации «Еврейский голос за мир» Эстер Фармер рассказывает, как меняется в США нарратив по отношению к палестинцам. По ее словам, Израиль теперь воспринимается в мире как «государство-изгой», которое пытается «уничтожить палестинцев в Газе» и «совершает геноцид». #trtнарусском #израиль #палестина #геноцид #газа #секторгаза #сша #палестинцы #еврейка #евреизапалестину #изгой #атакаизраиля #оккупация #сионизм #trtrussian