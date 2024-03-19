Израиль и ХАМАС впервые за много раундов переговоров приблизились к сделке о перемирии. По данным издания Axios, стороны на встрече в Дохе уже обсуждают детали возможной сделки по освобождению израильских заложников и временному прекращению огня в секторе Газа.

Источники портала отмечают: и Израиль, и ХАМАС оказались под сильным международным давлением. США и арабские страны требуют от сторон как можно скорее достичь соглашения, которое проложит путь к гуманитарному прекращению огня в Газе, где от израильских ударов погибли свыше 30 тыс. палестинцев.

С декабря прошлого года переговоры, посредниками в которых выступают Катар и Египет, зашли в тупик. При этом стороны остановились на обсуждении рамок переговоров, а не деталей фактического соглашения.

Раунд в Дохе может привести к шестинедельному прекращению огня в секторе Газа и освобождению 40 израильских заложников — женщин, женщин-солдат, мужчин старше 50 лет и мужчин в критическом состоянии здоровья. В обмен Израиль выпустит из тюрем сотни палестинских заключенных. С начала военного вторжения в Газу израильская армия захватила более 6 тыс. палестинцев.

Axios уточняет: усилия по достижению соглашения продвинулись на прошлой неделе, когда ХАМАС ответил на предложенную США, Катаром и Египтом основу сделки по заложникам.

Однако, по словам израильских чиновников, между сторонами все еще существуют разногласия. Ответ ХАМАС позволил перейти к переговорам о деталях сделки. При этом движение хочет само выбирать, каких заключенных освободит Израиль. В приоритете — те, кто отбывает пожизненное заключение. Израиль отклонил это требование, отмечает портал.

С другой стороны, Тель-Авив требует передать ему список заложников, которые живы. Также он настаивает, что освобожденные из тюрем палестинцы будут депортированы в третью страну, предположительно Катар. ХАМАС отказался от этих условий, рассказали источники издания.

Два самых главных вопроса — требование ХАМАС о выводе израильских военных из Газы и возвращение жителей на север. Израильские военные стреляют по всем желающим вернуться в свои дома на севере сектора.

При этом, по данным Axios, радикальные партнеры Нетаньяху по коалиции возражают против любой сделки, которая будет включать массовое освобождение палестинских заключенных. Они уже пригрозили выйти из коалиции.