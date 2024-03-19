Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена к лету искоренить террористическую угрозу и обеспечить полную безопасность на границе с Ираком, а также завершить текущие операции в Сирии.

«Мы полностью гарантируем безопасность нашей границы с Ираком к этому лету и, безусловно, завершим наши незавершенные дела в Сирии. Наша цель — передать нашим детям Турцию, полностью свободную от темной тени терроризма, с ярким будущим», — заявил турецкий лидер на ифтаре с группой турецких солдат. Ифтар — это ужин для разговения во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Эрдоган подчеркнул: правительство Турции оказывает всевозможную поддержку солдатам, чтобы они могли продолжать свою сложную борьбу с террористическими группами, и будет продолжать это делать.

При этом президент уточнил: власти Турции начали видеть результаты своей стратегии по искоренению терроризма на его ранней стадии как внутри страны, так и за ее пределами. Эрдоган отметил успех в использовании вооруженных беспилотников, боеприпасов отечественного производства и национального оружия для обнаружения и уничтожения террористов.

«В результате наших операций мы не позволим наемным бандам убийц, которые сейчас задыхаются, загнаны в угол и находятся на грани исчезновения, возродиться и снова стать бременем для нашего народа. Независимо от того, чей это проект, мы не позволим создать террористическое государство за нашими южными границами», — заверил политик.

Ссылаясь на текущие недостатки глобальной системы, Эрдоган упомянул прошлый опыт, который показал ограниченность международных альянсов и организаций в поддержании глобального мира. Турецкий лидер подчеркнул необходимость развития отечественной и национальной оборонной промышленности для обеспечения самодостаточности страны.

Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул приверженность Турции защищать свои границы и интересы как внутри, так и за пределами своих границ от угроз. Также президент заявил, что Анкара полна решимости укрепить свои вооруженные силы и обеспечить национальное единство.