Глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что Северная Корея отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием. Все эти грузы РФ использует для снабжения своих военных в Украине.

По словам министра, КНДР за прошлый год поставила России несколько миллионов артиллерийских снарядов и других боеприпасов. В обмен Северная Корея получила более 9000 российских контейнеров, вероятно, заполненных топливом и нефтепродуктами, отметил Син. Политик отметил: Россия может поставлять Северной Корее топливо вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, которые строго ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов в страну.

Военные Южной Кореи считают, что Пхеньян в последнее время все чаще использует свои железнодорожные сети для отправки оружия в Россию через сухопутную границу. Изначально КНДР ориентировалась на морские поставки, однако теперь наращивает именно наземные перевозки.

Официальные лица США и Южной Кореи обвиняют Северную Корею в поставках России артиллерийских снарядов, ракет и другого оборудования для использования в войне против Украины. Вашингтон и Сеул утверждают, что такие поставки оружия особенно активизировались после встречи Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина в сентябре.

С начала 2022 года Северная Корея использовала вторжение России в Украину как отвлекающий маневр, чтобы активизировать испытания оружия. Министр обороны Южной Кореи уточнил, что КНДР стала чаще проводить запуски баллистических ракет. Недавние пуски произошли вскоре после окончания последних совместных военных учений Южной Кореи и США.

Министр отметил: Северная Корея может активизировать свои испытания перед парламентскими выборами в Южной Корее, которые запланированы на 10 апреля. Голосование станет вотумом доверия консервативному президенту Юн Сок Ёлю, который занял более жесткую позицию, чем его либеральный предшественник, в отношении ядерных амбиций и угроз Северной Кореи.