МИД Китая назначил нового высокопоставленного сотрудника пресс-службы, который раньше работал в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где Пекин последовательно ущемляет права коренного тюркского населения. Этот регион долгое время остается горячей точкой в отношениях КНР с Западом.

Линь Цзянь стал заместителем генерального директора пресс-службы МИД. Именно этот орган распространяет информацию о дипломатических событиях и внешней политике. Дипломат займет ту же административную должность, что и официальные представители МИД Китая Ван Вэньбинь и Мао Нин.

Линь Цзянь несколько лет был главой Коммунистической партии в иностранном представительстве государственной корпорации «Производственно-строительный корпус Синьцзяна». Именно эта организация отвечает за массовую слежку, задержания и отправку жителей Синьцзян-Уйгурского автономного округа в лагеря для «перевоспитания».

Во время работы дипломата в этой организации некоторые ее высокопоставленные руководители попали под санкции США в 2020 и 2021 годах за нарушения прав человека в отношении уйгуров и других мусульманских этнических меньшинств в регионе.

Линь Цзянь не попал под санкции, но в список попал секретарь партии Ван Цзюньчжэн, который сейчас возглавляет Коммунистическую партию в Тибете — другом проблемном регионе КНР.

Евросоюз также ввел санкции против «Производственно-строительного корпуса Синьцзяна». ЕС обвинил организацию в создании центров насильственного содержания под стражей, а также в массовых нарушениях прав человека.

Линь Цзянь работал в Дании, а также в Польше и в департаменте европейских дел МИД КНР.

Отношение Пекина к этническим меньшинствам в Синьцзян-Уйгурском автономном округе вызывает критику со стороны Турции и мусульманского мира. Пекин обвиняют в том, что он силой удерживает миллионы уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств в лагерях перевоспитания и принудительного труда. Пекин отрицает эти обвинения и утверждает, что его меры безопасности в регионе направлены на борьбу с терроризмом и экстремизмом.