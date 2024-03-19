Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями приграничных сел Тавушской области заявил о начале делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Он подчеркнул важность этого процесса для предотвращения военного конфликта.

«Что означает демаркация и делимитация вообще и конкретно в случае с Республикой Армения? Это значит пойти и найти место, где начинается Республика Армения. Мы все знаем, вы лучше меня знаете, где она начинается и где заканчивается», — объяснил Пашинян, демонстрируя макет с очертаниями Армении.

Пашинян подчеркнул, что армянские власти приступили к процессу делимитации и демаркации, чтобы «не допустить войны», и объяснил, что специальные комиссии должны будут «пойти и решить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей».

Выступая перед жителями села Воскепар, премьер предупредил о возможности новой войны «до конца недели», если армянская сторона откажется от обсуждения вопросов делимитации и демаркации границы.

«Если отказаться, это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали», — сказал Пашинян. Он также подчеркнул, что если Армения что-то и отдает Азербайджану, то что-то и требует взамен.

Премьер подчеркнул, что Армения не должна допустить войны с Азербайджаном и для этого необходимы «корректировки границы». Пашинян указал на «реальную возможность» начать процесс делимитации и демаркации границы в Тавушском районе. В дополнение к этому Пашинян анонсировал строительство новых дорог в Тавуше, чтобы исключить блокаду армянских сел.

Стоит отметить, что в начале 1990-х годов армянские силы заняли семь азербайджанских сел. Четыре из них, включая Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, расположены в Газахском районе Азербайджана.

Три других села, Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы, а также расположенный на границе между Арменией и Нахчываном анклав Кярки, являются анклавами, окруженными армянской территорией.

В свою очередь Азербайджан контролирует армянский анклав Арцвашен (Башкенд).