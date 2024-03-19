«Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только нарастать», — заявил украинский чиновник.

Подоляк также подчеркнул, что подобные заявления Кремля показывают, что «РФ не готова жить в современных общественно-политических отношениях».

«Все это является прямым свидетельством того, что Российская Федерация не готова жить в современных общественно-политических отношениях с учетом абсолютных суверенных прав других стран», — сказал советник главы Офиса президента.

Путин поднял вопрос о возможности создания «санитарной зоны» во время своей речи после победы на выборах в воскресенье. Кремль заявил, что этот шаг будет «единственным способом защитить Россию от нападений Украины». В этом же контексте Путин обсуждал возможность захвата Харьковской области, соседствующей с Белгородской областью, которая подвергается обстрелам.

Попытка России установить контроль над Харьковской областью в феврале 2022 года была сорвана в ходе успешного контрнаступления украинских сил.

В сентябре того же года Россия объявила о присоединении четырех украинских областей, хотя и не имеет полного контроля над ними.

Ряд стран выразили решительное осуждение голосования, проведенного на захваченных Россией территориях Украины, подчеркнув, что итоги этих выборов не будут признаны.