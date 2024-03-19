Жительница Газы оплакивает своих детей, погребенных под обломками дома

Палестинка оплакивает детей и мужа, погибших в результате израильского авиаудара. Женщина вышла из дома, чтобы найти муку. Вернувшись, она увидела обломки своего дома, под которыми оказалась погребена вся ее семья. #trtнарусском #палестина #оплакивание #геноцид #израиль #газа #секторгаза #палестинка #палестинцы #семья #авиаудар #авиаударизраиля #разрушение #руины #мука #trtrussian