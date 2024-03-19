Закон о защите национальной безопасности, принятый во вторник, включает новые меры наказания в отношении государственной измены, мятежа, шпионажа, угрожающей нацбезопасности деструктивной деятельности и внешнего вмешательства.

«Хотя общество в целом выглядит спокойным и очень безопасным, мы все еще должны следить за потенциальными диверсиями и течениями, которые пытаются создать проблемы, особенно когда некоторые идеи «независимого Гонконга» все еще внедряются в сознание некоторых людей. Угрозы национальной безопасности реальны, мы их пережили и сильно от них пострадали. Мы не хотим снова пройти через этот болезненный опыт», — заявил глава администрации Гонконга Джон Ли, добавив, что закон, предусматривающий наказание за пять тяжких преступлений, вступит в силу 23 марта.

Критики выражают опасения, что новый закон будет служить инструментом для усиления репрессий против диссидентов и подавления свободы СМИ, что усугубит и так непростое положение Гонконга как международного экономического узла.

Передача Гонконга от Великобритании Китаю в 1997 году осуществлялась с условием сохранения прав и свобод его граждан на срок до 50 лет. Этот переход базировался на принципе «Одна страна, две системы», гарантирующим городу автономию и обеспечивающим его жителей обширными правами, включая свободу выражения мнений и проведения собраний.

В 2019 году в Гонконге разразились обширные протесты против предложенных законопроектов об экстрадиции и национальной безопасности, инициированных бывшей главой администрации. Это привело к массовым протестам граждан.

В ответ на протесты в 2020 году китайское правительство ввело закон о национальной безопасности для Гонконга, предусматривающий серьезные наказания за действия, направленные против государственной власти, включая пожизненное заключение за сепаратизм, подрывную деятельность, терроризм и сотрудничество с иностранными структурами.

С момента введения закона было задержано около 290 человек, среди которых известные деятели, политики, правозащитники, юристы, профсоюзные лидеры и журналисты.

Из них более 30 лиц были приговорены к различным срокам заключения, в то время как многие другие находятся под стражей в ожидании суда уже более двух лет.