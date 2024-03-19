Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением о том, что в районе операции «Коготь-Замок» в результате проникновения и попытки нападения со стороны членов сепаратистской террористической организации один военнослужащий погиб, а четверо получили ранения. В ходе перестрелки шесть террористов были нейтрализованы.

Также сообщается, что раненые военнослужащие были доставлены в больницу и им оказывается необходимая помощь.

«Согласно предварительной информации, шесть террористов были нейтрализованы. Операции в регионе продолжаются. Это трагическое событие глубоко опечалило нас. Мы молим Бога о милости для нашего павшего шехида, выражаем соболезнования его семье, Вооруженным силам Турции и нашему народу. Желаем терпения семье погибшего и скорейшего выздоровления раненым бойцам», — говорится в заявлении оборонного ведомства.