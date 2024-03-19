Заигрывания ЕС с Арменией

Европарламент (ЕП) в прошлую среду принял резолюцию в поддержку возможности для Армении подать заявку на статус кандидата-члена Евросоюза и расширения ее сотрудничества с Брюсселем.

За документ проголосовали 504 члена ЕП, четыре выступили против, 32 воздержались.

В резолюции, в частности говорится, что «если Армения будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата в ЕС и продолжит последовательные реформы, укрепляющие ее демократию, то это может подготовить почву для изменений в отношениях с ЕС».

Еврокомиссию и Совет ЕС при этом призвали «активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в области экономического партнерства, но и в области безопасности».

Запад вовлекает Армению в свою борьбу с Россией

Предложение Армении стать кандидатом в члены ЕС является частью геополитической борьбы, которая идет между Россией и коллективным Западом, заявил в комментарии TRT на русском руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (Ереван) Айк Халатян.

«Западу важно показать, что союзники и партнеры России по ОДКБ и ЕАЭС больше нацелены на сотрудничество с Западом, чем с Россией, и для того, чтобы стать кандидатом в члены ЕС Армении, вероятно, придется начать выход из ЕАЭС. Но следует учитывать, что экономика Армении очень тесно связана с Россией, являющейся традиционным рынком для многих статей армянского экспорта. Россия поставляет по льготным ценам энергоресурсы, и этот экономический разрыв может очень дорого обойтись Армении. Тем более что в настоящее время Армения получает очень большую выгоду от нахождения в ЕАЭС», — отметил Халатян.

Эксперт отметил, что инициатива Европарламента не может рассматриваться как гарантия ускорения процесса приобретения Арменией статуса кандидата.

«Нельзя сказать, что Армения преодолела или преодолеет этот путь быстрее, чем Грузия или Украина. Мы видим, что той же Украине были даны большие обещания, но Европа не спешит их выполнять, и фактически пример той же Турции показывает, что можно получить статус кандидата на вступление, но десятилетия не получать окончательного решения своего вопроса. Или мы видели на примере Грузии, что страна институционально была наиболее готова к вступлению, но в силу геополитических причин получила статус кандидата намного позже, чем та же Украина или Молдова, которые хуже выполняли требования для кандидатов», — сказал собеседник.

Политолог полагает, что Евросоюз не сможет заместить Россию ни для экономики Армении, ни в вопросах гарантий ее безопасности, поскольку сам обременен экономическими проблемами, а в безопасности полностью зависит от НАТО.

«Для ЕС Армения на пути евроинтеграции важна в контексте геополитической борьбы с Россией. При этом непонятно, как ЕС сможет заместить Россию не только в сфере безопасности, где ЕС традиционно слаб и полностью надеется на НАТО, но и в экономической сфере, потому что у самого Евросоюза сильные проблемы с поставками энергоресурсов, и он не сможет поставлять Армении как газ, так и уран для армянской АЭС по льготным ценам. И как показывает пример соседней Грузии, несмотря на многолетнее полное эмбарго на поставки в Россию, то же грузинские вино или вода «Боржоми» так и не смогли найти своего место на европейском рынке и после снятия санкций вновь основная часть этих продуктов пошла в Россию», — отметил Айк Халатян.

Реакция России на попытку вытеснить ее из региона традиционного влияния уже озвучивается официальными лицами страны и будет восприниматься болезненно, считает эксперт.

«В России очень негативно будут воспринимать планы Армении, и об этом уже много раз заявляли официальные российские лица, что Ереван стал инструментом в руках Запада по вытеснению России из региона, учитывая, что сейчас Россия представлена в регионе именно благодаря военно-политическому союзу с Арменией, членству Армении в ОДКБ и ЕАЭС. Азербайджан является военно-политическим союзником Турции. Грузия не отказывается от своего пути к членству в НАТО и ЕС, и потому уход России из Армении будет фактически означать уход России с Южного Кавказа, и она будет на это смотреть очень негативно. Если армянским властям кажется, что после потери Арменией Карабаха Россия лишилась основного рычага влияния на нее, то надо понимать, что страна очень сильно зависит от России как в сфере безопасности, так и в социально-экономической сфере», — заключил собеседник.

«Армения принесет ЕС лишь 3 млн новых беженцев»

Инициативы Брюсселя демонстрируют «политические амбиции некоторых членов Евросоюза, которые хотят видеть Армению в сфере своего влияния на Южном Кавказе», заявил TRT на русском профессор Университета Кахраманмараша (Турция) Тогрул Исмаил.

«Пока говорить о членстве в ЕС рановато, она часть ЕАЭС, член ОДКБ, которые возглавляет Россия, это очень серьезные структуры. Армения полностью зависит от России, серьезно с ней интегрирована и на сегодняшнем этапе с такими конфликтами о полной евроинтеграции говорить сложно», — сказал Тогрул Исмаил.

Он также отметил, что от озвученной инициативы до реального получения статуса кандидата, не говоря о полноправном членстве, Армению могут отделять десятилетия.

«Насколько далеко ушла в этом вопросе с европейцами Грузия, которая в отличие от Армении давно придерживается очень серьезных отношений с ЕС? В Армении такие целеустремления появились совсем недавно при Пашиняне, особенно после провальной политики по отношению к Карабаху, над которым был восстановлен контроль Азербайджана. Быть полноправным членом ЕС — зависит не столько от самой Армении, сколько от готовности членов ЕС принять это государство», — отметил ученый.

В случае утверждения Армении кандидатом в члены ЕС стране будет предложено пройти множество процедур, таких как выход из состава ЕАЭС и ОДКБ, отметил эксперт.

«Процесс этот долгий, будет план, условия которого Армения должна будет долго выполнять. Турция более полувека идет по пути полноправного членства. Но самое главное, как будут действовать руководители стран ЕС, пойдут ли на нарушение своего устава, как было с греческой стороной Кипра, в одностороннем порядке принятой в ЕС, или будет более разумный подход? Евроинтеграция Армении или сотрудничество ЕС с Арменией — это исключительно локальное дело, но когда процесс политизируется, то становится очевидным, что это определенная игра в регионе. Кто-то настроен на нарушение стабильности и продвижении повестки, не соответствующей политической реальности. Нарушается международное право и безопасность в регионе», — отметил собеседник, при этом добавив, что «выход Армении из ОДКБ вовсе не будет означать, что она приблизилась к членству в ЕС».

Он также отметил, что «действия ЕС в отношении Армении должны быть адекватны», поскольку одностороннее решение о принятии Армении в ЕС в нарушение Устава союза и двойных стандартов могло бы и вовсе «привести к полному разрушению всяческих связей Турции с этим объединением».

Говоря о позиции Турции в вопросе евроинтеграции Армении, эксперт отметил, что она в первую очередь сконцентрирована на вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Турция в первую очередь заинтересована в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Самое главное [для Турции] — это не интеграция Армении в ЕС, а интеграция в сам регион, ее становление нормальным государством, чтобы не было территориальных претензий ни к Азербайджану, ни к Турции. Сейчас в Конституции Армении этот вопрос стоит, и это говорит об агрессивной сущности этого государства», — сказал эксперт, добавив, что о «нормализации двухсторонних отношений можно будет говорить, когда Армения преодолеет эти сложности своего развития».

Резолюция Европарламента отражает лишь политические интересы некоторых членов ЕС и не представляет для объединения никаких выгод.

«Это будет лишь дополнительным грузом для европейцев, Армения — очень бедная страна, с разрушенной экономикой, нестабильным политическим строем, большими проблемами, это очень большие экономические затраты для европейцев. Если Армения станет частью ЕС, то в Европе появится практически более трех млн новых беженцев. И это серьезная тема, которая должна беспокоить в первую очередь европейцев», — заключил Тогрул Исмаил.

Возьмет ли Запад реванш?

Единственное, что сдерживает правительство Пашиняна от процесса евроинтеграции — неурегулированность конфликта с Азербайджаном и позиция России, считает эксперт Российского совета по международным делам, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН (Россия) Камран Гасанов.

«Армения будет интегрироваться в ЕС в той мере, в какой к этому готов Брюссель. Это официальная позиция Пашиняна. Процесс евроинтеграции под его руководством для Армении неизбежен. Единственное, что его останавливает, это неурегулированность отношений с Азербайджаном и позиция России», — заявил Гасанов в комментарии TRT на русском.

При этом эксперт видит интерес ЕС в этом процессе в реванше на Южном Кавказе, где укрепились позиции России и Турции.

«Европа хочет взять реванш на Южном Кавказе, где после 2020 года заметно укрепилась Россия и Турция, с которыми у Запада проблемы. Грузия не вводит антироссийских санкций, а Азербайджан отдаляется от Запада. Единственная возможность — Армения. Чем дольше продолжается противостояние с Россией, тем больше стимулов у ЕС зайти в регион», — говорит Гасанов.

Он также отметил, что «Россия будет воспринимать ситуацию негативно», однако в ситуации неразрешенности вопроса в Украине «ее возможности остановить дрейф Армении ограничены».

В случае если у власти в Армении останется Никол Пашинян, эксперт прогнозирует выход страны не только из ОДКБ, но и закрытие российской базы на своей территории.

«Москва пока предлагает Армении двусторонний формат взаимодействия. Но, судя по всему, если Пашинян останется у власти, он не только выведет свою страну из ОДКБ, но и выгонит российских военных из Гюмри. Но для этого нужно нормализовать отношения с Турцией и получить гарантии безопасности от ЕС», — заключил собеседник.