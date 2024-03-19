Законопроекты были инициированы депутатами от партии «Единая Россия» Павлом Крашенинниковым и Андреем Картаполовым, а также сенатором Андреем Клишасом.

Согласно внесенным изменениям, право на заключение контракта предоставляется лицам, обвиняемым, подозреваемым или осужденным за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

Освобождение от уголовной ответственности или аннулирование судимости возможны только после получения государственных наград, увольнения по состоянию здоровья или возрасту, либо после завершения мобилизации или военного положения.

«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК. Таким образом, законодательная инициатива дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор», — прокомментировал новые законы Павел Крашенинников.

Если после вступления на военную службу лицо вновь совершит преступление, ему будет назначено наказание с учетом предыдущих приговоров.

Закон не применяется к осужденным за тяжкие преступления, включая сексуальное насилие над детьми, экстремизм, терроризм, государственную измену, а также «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства».

Первоначальный закон, принятый в июне 2023 года, касался лиц, совершивших преступления до его вступления в силу. Новая законодательная инициатива расширяет эту возможность, включая лиц, совершивших преступления или осужденных после 24 июня 2023 года.