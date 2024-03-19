Лидер южнокавказского региона

«НАТО выразило поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров», — заявил Столтенберг накануне своего турне по странам Южного Кавказа. Альянс развивает сотрудничество со странами региона через индивидуальные партнерские программы.

Первым делом глава альянса прилетел в столицу Азербайджана — Баку, где встретился с президентом Ильхамом Алиевом, а потом и министрами иностранных дел и обороны Джейхуном Байрамовым и Закиром Гасановым. Визит в Азербайджан стал самой важной частью этой поездки, учитывая, что страна — наиболее интересный и сложный партнер для Североатлантического блока на Южном Кавказе. Соответсвенно, на переговоры с Баку Столтенберг выделил больше времени, чем на другие страны региона.

Между Азербайджаном и НАТО налажено конструктивное сотрудничество: Баку участвует в различных программах Североатлантического альянса и является стратегическим союзником Турции — второй по величине страны блока. К тому же азербайджанская армия перешла на модель турецкой армии, а это означает применение стандартов НАТО.

По итогам встречи Йенс Столтенберг согласился с тем, что Азербайджан «играет все более важную роль в поставках газа, а в будущем и электроэнергии ключевым союзникам НАТО в Европе». Генсек НАТО в 90-е годы несколько раз посещал Баку, когда был министром энергетики Норвегии.

В 2023 году Баку вошел в пятерку поставщиков трубопроводного газа в Европу. К тому же постепенно доля Азербайджана будет наращиваться, в том числе за счет биржевых поставок СПГ со стороны SOCAR. А к 2030 году страна планирует стать экспортером электроэнергии для европейских государств, расположенных на Черном море.

Ильхам Алиев также рассказал Столтенбергу о стратегии развития возвращенных территорий, эксперты оценивают потребности в инвестициях на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура в $18,8 млрд.

Стороны обсудили и «трудные переговоры с Ереваном». Ильхам Алиев рассказал, что Баку провел с Ереваном семь раундов обмена замечаниями по проекту мирного соглашения. По словам президента, недавняя встреча глав МИД обеих стран, а также переговоры заместителей премьер-министров по вопросу делимитации границ «показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование».

Азербайджанский лидер добавил, что если в Армении решат ужесточать позицию на переговорах для того, чтобы группа Пашиняна смогла набрать политические очки, то будет трудно обойтись без вмешательства европейских структур безопасности. При этом глава государства подчеркнул, что эта поддержка переговорного процесса должна носить конструктивный, а не «французский» характер, имея в виду активную поддержку Еревана со стороны Парижа.

Алиев добавил, что если Армения принимает стратегию сближения с НАТО, то в равной мере должны учитываться интересы Азербайджана, иные варианты не устраивают Баку, поскольку они уже были и ни к чему не привели.

Гуманитарная помощь и другие вопросы

Также на переговорах в Баку стороны обсуждали и войну в Украине. В западных СМИ появились намеки на то, что Азербайджан мог бы оказывать Киеву военную поддержку. Страна поддерживает территориальную целостность Украины и направляет государству гуманитарную помощь.

В июле 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении из бюджета Министерству энергетики Азербайджана $7,6 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. В общей сложности в Киев было отправлено пять партий грузов. В последнюю из них, сформированную в феврале этого года, вошли более 670 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 26 комплектов трансформаторных подстанций.

В целом с 30 октября 2023 года в Украину колоннами из 107 грузовиков были отправлены более 3,3 млн метров электрических кабелей и проводов, а также 72 единицы трансформаторов и комплектных подстанций.

Баку оперативно и умело занял позицию лидера гуманитарной поддержки Украины со стороны СНГ. В этом статусе Азербайджан дистанцируется от различных предложений по поставкам Украине оружия, что могло бы серьезно обострить отношения Азербайджана с Россией. Так что на Западе прекрасно понимают, что у Баку есть свои красные линии, поэтому вряд ли будут настаивать на участии в антироссийских или антииранских программах.

В общем и в целом никаких прорывных договоренностей и не ожидалось, однако визит зафиксировал хорошие отношения между Баку и альянсом.

На встречу со сторонниками евроинтеграции

После этого он отправился в Грузию, где провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе. К слову, накануне визита Столтенберга главу грузинского правительства принимал у себя азербайджанский лидер. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, а также заявили о признании территориальной целостности друг друга.

С главой Североатлантического альянса Кобахидзе обсудил процесс интеграции страны в блок. Тбилиси более 15 лет манят перспективами членства в альянсе, требуя от Грузии реформ, однако пока страна не получила даже план действий по вступлению в альянс, хотя грузинские военные уже не раз участвовали в миссиях НАТО.

К слову на пресс-конференции в грузинской столице Столтенберг перепутал Тбилиси с Баку. «Хорошо вновь вернуться в Баку и хорошо вновь находиться здесь, поскольку это показывает, как высоко мы ценим партнерство Грузии и НАТО», — заявил он, не заметив своей ошибки.

19 марта в Ереване генсек встречается с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Роль отношений возрастет

Политолог, доктор экономических наук Ильгар Велизаде в беседе с TRT на русском отметил, что визит Столтенберга очень важен как для Азербайджана, так и для НАТО, для реализации политики альянса на Южном Кавказе.

«В условиях продолжающейся войны между Украиной и Россией и достаточно весомой роли НАТО в этой войне в качестве стороны, которая, безусловно, поддерживает Киев, Южный Кавказ приобретает стратегическое значение, поскольку является непосредственно граничащей с РФ территорией», — пояснил эксперт.

Он добавил, что реализуемые в регионе транспортно-логистические проекты в той или иной степени способствуют связанности стран НАТО со странами Передней Азии, Центральной Азии, в этом достаточно высока роль Азербайджана.

«В последние годы азербайджанская армия строится по стандартам НАТО, берет в основу своего строительства турецкую модель армии — одну из передовых армий альянса. Руководство блока не могло не заметить этот факт. Можно предположить, что также обсуждались вопросы, связанные с укреплением роли НАТО в строительстве азербайджанской армии, совершенствовании каких-то ее структур», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в последние годы участие азербайджанских военнослужащих в совместных учениях, которые проводятся по программе НАТО, стало более интенсивным.

«Я думаю, что этот вопрос имеет исключительное значение. Столтенберг также поднимал вопрос, связанный с Украиной, с поддержкой, которую Баку оказывает Украине в гуманитарном плане. Однако следует отметить, что позиция Азербайджана заключается в том, чтобы дистанцироваться от возможности вовлечения в какой бы то ни было степени в вооруженное противостояние в Украине на чьей-либо стороне», — считает аналитик.

По словам Велизаде, позиция Азербайджана заключается в том, что он поддерживает территориальную целостность Украины, ее суверенитет над всеми территориями, но в то же время в военно-политическом плане Баку не принимает какую-либо сторону.

«Азербайджан является активным участником движения неприсоединения. Это тоже является фактором для невовлечения Азербайджана в конфликты за пределами региона», — пояснил собеседник.

В ходе встречи Алиев и Столтенберг также затронули вопрос армяно-азербайджанского диалога. «Баку четко придерживается позиции по нормализации отношений с Ереваном, но на основе тех пяти принципов, которые выдвинул Азербайджан. Прежде всего взаимное признание территориальной целостности стран, невмешательство во внутренние дела друг друга и другие базовые международные принципы», — отметил специалист.

По словам аналитика, у Азербайджана есть определенные вопросы к отдельным странам НАТО, в частности к Франции, которые, скорее всего, тоже были затронуты в ходе визита.

«Но в целом Баку заинтересован в сотрудничестве с НАТО как с альянсом и готов оказывать содействие в вопросах, связанных с укреплением региональной безопасности. В данном случае опыт сотрудничества между Азербайджаном и блоком дает все основания думать, что в перспективе роль азербайджано-натовских отношений может только возрастать», — подытожил Велизаде.