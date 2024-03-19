Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Франция уже готовит воинский контингент численностью около 2 тыс. человек для отправки в Украину. «По поступившим в СВР России данным, контингент для отправки на Украину уже готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек», — сообщил Нарышкин.

По словам Нарышкина, существует опасение, что значительный контингент будет сложно незаметно перебросить и расквартировать в Украине, что сделает его «приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС». Директор СВР предостерег, что их «ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию русского мира с мечом».

Нарышкин также выступил с утверждением, что президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с дилеммой признания гибели французских военных в Украине. «Макрону рано или поздно придется раскрыть неприглядную правду», — предрек Нарышкин. По его словам, обнародование таких «чувствительных данных» на фоне массовых антиправительственных выступлений фермеров по всей стране якобы способно спровоцировать граждан на протесты.

По утверждению Нарышкина, потери Франции стали беспрецедентными со времен войны в Алжире. Нарышкин отметил также недовольство среди действующих офицеров французской армии и проблемы с поиском добровольцев для ротации на украинском театре военных действий.

Напомним, ранее президент Макрон по итогам конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки сухопутных войск на украинскую территорию, подчеркнув, что Запад «намерен сделать все необходимое», чтобы Россия не одержала победу в этой войне.