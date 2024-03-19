ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина повоюет на российские деньги?
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложит использовать доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины
Украина повоюет на российские деньги?
Война в Украине / Фото: Reuters / Others
19 марта 2024 г.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель анонсировал во вторник свое предложение по использованию 90% доходов от замороженных российских активов в Европе для финансирования покупки вооружений для Украины через фонд European Peace Facility.

«Конкретное предложение будет завтра», — цитируют Борреля европейские СМИ.

Эту инициативу Боррель планирует представить странам-членам ЕС в преддверии саммита лидеров Евросоюза, который состоится в четверг и пятницу, сообщает агентство Reuters.

Боррель подчеркнул, что речь идет об использовании прибыли от активов, хранящихся в Европе, а не самих активов. По словам дипломата, такой подход может принести до 3 млрд евро в год на поддержку Украины.

Предложение будет официально внесено перед саммитом лидеров Евросоюза, 20 марта. Саммит ЕС пройдет 21-22 марта в Брюсселе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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