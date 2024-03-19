Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Найджелу Фараджу для GB News заявил, что в случае своего переизбрания не выведет США из НАТО. При этом он призвал европейские страны не использовать американскую поддержку в своих интересах.

Его комментарии призваны успокоить западных лидеров, обеспокоенных возможным выходом США из НАТО в случае повторного избрания Трампа на пост президента США в этом году, пишет Politico.

Трамп, давний критик НАТО, отметил, что альянс не может существовать без США. Экс-президент подчеркнул важность справедливого деления оборонных расходов альянса. «НАТО должно справедливо относиться к США, потому что без Соединенных Штатов НАТО буквально даже не существует», — сказал он.

Отвечая на вопрос о поддержке членов НАТО в случае нападения, Трамп подтвердил, что США придут на помощь союзникам, но в случае справедливого распределения финансовых нагрузок.

«Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не долю всех остальных», — утвердительно ответил он, добавив, что НАТО важнее для Европы, чем для США.

По данным НАТО, на текущий момент около двух третей из 32 стран-членов альянса тратят на оборону на уровне целевого показателя в 2 процента от ВВП или выше.

Во время своего президентского срока Трамп неоднократно критиковал союзников, особенно Германию, за недостаточные расходы на оборону, подчеркивая необходимость увеличения оборонных затрат.

Стоит отметить, что в Европе растет обеспокоенность по поводу приверженности США своим союзническим обязательствам по обеспечению безопасности континента в случае агрессии. Тревожность европейских политиков связана с предвыборной кампанией Трампа и политическим тупиком в Вашингтоне относительно помощи Украине в противостоянии российскому вторжению.

Несмотря на угрозы выхода из НАТО во время своего первого президентского срока, Трамп так и не реализовал эти заявления.