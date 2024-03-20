Джаред Кушнер, зять и бывший советник Дональда Трампа, назвал «очень ценным» потенциал «прибрежной собственности» Газы, предложив Израилю переместить гражданских лиц, пока он «очищает» территорию.

«Прибрежная территория Газы может быть очень ценной, если люди сосредоточатся на создании средств к существованию», — сказал Кушнер в интервью от 15 февраля, опубликованном в начале этого месяца на YouTube-канале Middle East Initiative, о котором во вторник впервые сообщила газета The Guardian.

«Там сложилась немного неприятная ситуация, но думаю, с точки зрения Израиля я бы сделал все, чтобы вывезти людей, а затем навести порядок», — добавил Кушнер.

В интервью он предположил вывести гражданских лиц из Рафаха в Египет или в пустыню Негев на юге Израиля.

Кушнер заявил, что он «просто снес бы бульдозером что-нибудь в Негеве и попытался бы переселить туда людей».

«Знаю, что это не будет популярно, но я думаю, что это лучший вариант, чтобы вы могли войти и закончить работу», — добавил он.

Дебаты о войне в Газе превратились в одну из главных тем президентских выборов в США в этом году, проведя разделительные линии как между Байденом и Трампом, так и внутри их партий.

После сообщений The Guardian о содержании этого интервью в социальных сетях на Кушнера обрушились с критикой. Дилан Уильямс, вице-президент по связям с правительством Центра международной политики, в публикации на X сообщил, что «Джаред Кушнер открыто выступает за этническую чистку Газы».

В ответ Кушнер выложил видеозапись всей беседы. Он отметил, что его слова были вырваны из контекста и заявил, что не отказывается от своих комментариев «и верит, что жизнь палестинского народа улучшится только тогда, когда международное сообщество и граждане страны начнут требовать ответственности от своего руководства».

В администрации Трампа Кушнер занимался широким кругом вопросов и политикой, включая усилия по установлению мира на Ближнем Востоке.

Кушнер заявил в прошлом месяце, что не заинтересован в возвращении в Белый дом, а сосредоточен на своем инвестиционном бизнесе и живет с семьей во Флориде вне поля зрения общественности.