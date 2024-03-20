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Европа встает на военные рельсы?
Председатель Евросовета Шарль Мишель опубликовал статью, где призвал страны ЕС перейти в «режим военной экономики»
Европа встает на военные рельсы?
Шарль Мишель / Photo: AP
20 марта 2024 г.

Европа должна укреплять обороноспособность, перейдя к режиму «военной экономики». Таким должен быть ответ на угрозу, исходящую от России, считает председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В статье, опубликованной в европейских газетах и на сайте Euractiv, Мишель заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность и не полагаться в столь значительной степени на поддержку США.

«Если мы не обеспечим правильную реакцию ЕС и не окажем Украине достаточную поддержку, чтобы остановить Россию, мы станем следующими. Поэтому мы должны быть готовы к обороне и перейти на режим «военной экономики»», — пишет Мишель.

«Если мы хотим мира, мы должны готовиться к войне», — заключил он.

По словам Мишеля, хотя Европа и добилась некоторых успехов за период войны, увеличив военный производственный потенциал на 50 %, необходимо сделать еще больше. Он отметил также, что на протяжении десятилетий Европа недостаточно инвестировала в безопасность и оборону.

Он призвал страны ЕС обеспечить Украину всем необходимым на поле боя и содействовать инвестициям в европейскую оборону. Он также предложил изменение мандата кредитного органа ЕС, чтобы Европейский инвестиционный банк мог обеспечивать оборонную промышленность Евросоюза.

В понедельник страны ЕС одобрили соглашение об увеличении поддержки вооруженных сил Украины на 5 млрд евро.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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