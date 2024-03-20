Верховный суд США встал на сторону Техаса и разрешил властям штата немедленно приступить к исполнению противоречивого иммиграционного закона. Он позволяет полиции арестовывать и задерживать людей, подозреваемых в незаконном въезде в страну.

Трое судей-либералов из коллегии инстанции выразили несогласие. После решения Верховного суда иск перешел в федеральный апелляционный суд, где продолжались юридические споры по поводу закона. Поздно вечером эта инстанция вновь приостановила действие иммиграционного закона Техаса.

Однако власти штата заявили, что продолжат юридическую борьбу.

Сенатский законопроект № 4, подписанный в декабре губернатором-республиканцем Грегом Эбботтом, делает нелегальный въезд в Техас преступлением на уровне штата. Закон позволяет судьям штата отдавать приказы о немедленной депортации иммигрантов. Тем самым Техас пошел против федерального правительства, в чьем ведении находится вопрос о депортации.

Закон сразу же вызвал обеспокоенность среди защитников прав человека из-за усиления расовой фильтрации в Техасе, где латиноамериканцы составляют 40% населения. Также правозащитники опасаются массовых задержаний и попыток депортации со стороны властей штата.

Федеральный судья в Остине заблокировал исполнение закона правительством штата. Но Пятый окружной апелляционный суд США приостановил решение нижестоящего суда и заявил, что закон вступит в силу 10 марта, если Верховный суд не вмешается. Вскоре последовала пара экстренных апелляций от администрации Байдена и других сторон.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена «принципиально не согласна» с решением Верховного суда.

«Закон не только сделает общины в Техасе менее безопасными, но и создаст нагрузку на правоохранительные органы, а также посеет хаос и смятение на нашей южной границе», — заявила спикер Белого дома.

«Это еще один пример того, как республиканские чиновники политизируют границу, блокируя реальные решения», — подчеркнула Жан-Пьер.

Судья Соня Сотомайор заявила, что приказ «создает дальнейший хаос и кризис в иммиграционном контроле».

Закон, по словам судьи, «нарушает баланс власти между федеральным правительством и штатами, который существовал более века, в котором национальное правительство имело исключительные полномочия по въезду и высылке неграждан».

«Техас может немедленно применить свой собственный закон, устанавливающий уголовную ответственность для тысяч неграждан и требующий их высылки в Мексику», — подчеркнула Сотомайор.

Решение апелляционного суда обязательно к исполнению властями штата, потому пока закон не считается вступившим в силу.