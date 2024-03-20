Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены сдать позиции в Авдеевке из-за огромного дефицита снарядов и задержек с западными поставками. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом. Политик уточнил: именно нехватка боеприпасов привела к осложнению обстановки на линии соприкосновения.

Премьер признал, что ВСУ вынужденно отступили не только из Авдеевки, но и из ряда других городов в Донецкой области, Россия продвигается в этом направлении. Поэтому Украина остро нуждается в новых поставках оружия, организованных Чехией, подчеркнул Шмыгаль. Он выразил надежду, что передача закупленного по чешской инициативе снаряжения поможет ВСУ остановить российское продвижение и удержать позиции.

В начале марта президент Чехии Петр Павел выступил с инициативой закупить снаряды для Украины за пределами Евросоюза. Политик уточнил, что нашел для ВСУ более 800 тыс. снарядов. Чехия организовала коалицию стран, готовых закупить эти снаряды для Киева. Известно, что Канада выделила на эту инициативу $29,4 млн. К проекту присоединилась также Франция.

В начале января министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что из-за нехватки боеприпасов украинская армия стала полагаться в основном на более дорогостоящие дроны-камикадзе. По информации газеты The Wall Street Journal, целые украинские подразделения испытывают дефицит снарядов и патронов. Кроме того, не хватает денег для выплаты зарплат и самого личного состава, силы ВСУ были серьезно истощены во время неудавшегося летнего контрнаступления в 2023 году, отмечает издание.

Украинские войска были вынуждены оставить Авдеевку 17 февраля, чтобы не попасть в окружение. Город в Донецкой области имел стратегическое значение, так как обеспечивал преимущество и контроль над транспортными артериями.