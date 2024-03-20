2 млн жителей сектора Газа испытывают «острую нехватку продовольствия», заявил 19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен. Это первый случай, когда все население одной территории было классифицировано как голодающее, отметил дипломат.

Блинкен призвал Израиль уделить первоочередное внимание обеспечению нуждающихся жителей эксклава.

Комментарии Блинкена стали одними из самых резких на данный момент в плане описания масштабов гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Острая нехватка продовольствия — это когда неспособность человека потреблять достаточное количество пищи ставит под непосредственную угрозу его жизнь или средства к существованию. Если проблему не решить, она приведет к голоду и смерти.

Блинкен добавил: «Мы также видим, согласно данным ООН, что 100%, то есть все население Газы, нуждается в гуманитарной помощи». «Сравните это с Суданом, где около 80% населения нуждаются в гуманитарной помощи; Афганистаном, где около 70%. Так что, опять же, это только подчеркивает срочность, необходимость сделать это приоритетом», — уточнил госсекретарь.

Ранее агентства ООН сообщили, что северная часть сектора Газа может столкнуться с серьезным голодом и смертями из-за голода к маю, если не будет приостановлен конфликт и не увеличится объем помощи.

Глава Управления ООН по правам человека Волькер Тюрк подчеркнул, что катастрофический голод в секторе Газа был «создан человеком и полностью предотвратим».

Тюрк возложил вину на Израиль.

«Голод вызван обширными ограничениями Израиля на въезд и распределение гуманитарной помощи и коммерческих товаров, перемещением большей части населения, а также разрушением важнейшей гражданской инфраструктуры», — подчеркнул представитель ООН.

Ограничения, предупредил он, «могут приравниваться к использованию голода как метода ведения войны, что является военным преступлением».

Предупреждение Блинкена прозвучало во время его поездки на Филиппины. Американские официальные лица объявили, что уже 20 марта госсекретарь отправится на Ближний Восток. Это будет уже шестая поездка дипломата в регион с октября.

Госсекретарь встретится с руководством Саудовской Аравии в Джидде, а затем продолжит путь в Каир, чтобы встретиться с лидером Египта.