ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Врач-волонтер: У девочки из-за ожога были видны кости на лице
Врачи из США, Великобритании и Франции на пресс-конференции в ООН рассказали, с чем им пришлось столкнуться в секторе Газа. По словам доктора Ника Мейнарда, хирурга-онколога из Оксфорда, который последние 15 лет был волонтером в Газе, он даже представить себе не мог то, что увидел. #trtнарусском #палестина #ожоги #газа #секторгаза #волонтер #израиль #геноцид #медик #оон #доктор #девочка #дети #палестинскиедети #ужас #резня #trtrussian
бьтьбть / Others
20 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us