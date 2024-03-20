Врач-волонтер: У девочки из-за ожога были видны кости на лице

Врачи из США, Великобритании и Франции на пресс-конференции в ООН рассказали, с чем им пришлось столкнуться в секторе Газа. По словам доктора Ника Мейнарда, хирурга-онколога из Оксфорда, который последние 15 лет был волонтером в Газе, он даже представить себе не мог то, что увидел. #trtнарусском #палестина #ожоги #газа #секторгаза #волонтер #израиль #геноцид #медик #оон #доктор #девочка #дети #палестинскиедети #ужас #резня #trtrussian