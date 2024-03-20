ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Блинкен: 100 процентов населения Газы нуждается в гуманитарной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции на Филиппинах прокомментировал гуманитарный кризис, сложившийся в секторе Газе из-за войны, которую Израиль уже полгода ведет с палестинцами. По словам Блинкена, все население эксклава ощущает острую нехватку продовольствия. #trtнарусском #блинкен #палестина #помощь #гумпомощь #газа #секторгаза #филиппины #израиль #сша #геноцид #голод #еда #кризис #палестинцы #палестинскиедети #война #trtrussian
ьттить / Others
20 марта 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us