Блинкен: 100 процентов населения Газы нуждается в гуманитарной помощи

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции на Филиппинах прокомментировал гуманитарный кризис, сложившийся в секторе Газе из-за войны, которую Израиль уже полгода ведет с палестинцами. По словам Блинкена, все население эксклава ощущает острую нехватку продовольствия. #trtнарусском #блинкен #палестина #помощь #гумпомощь #газа #секторгаза #филиппины #израиль #сша #геноцид #голод #еда #кризис #палестинцы #палестинскиедети #война #trtrussian