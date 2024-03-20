ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США томят Украину ожиданием
Палата представителей США откладывает решение по пакету помощи Украине из-за бюджетных препон. Спикер Майк Джонсон настаивает на приоритете финансирования правительства
США томят Украину ожиданием
Майк Джонсон / Фото: Reuters / Others
20 марта 2024 г.

Палата представителей США пока не определилась со сроками утверждения нового пакета помощи Украине. Спикер палаты Майк Джонсон отказался рассматривать помощь Киеву до тех пор, пока не будет принят общий бюджет США, пишет The Hill.

По данным издания, сторонники Киева, включая демократов в обеих палатах Конгресса, призывают Джонсона принять пакет помощи до начала недели, чтобы успеть до ухода Палаты представителей на двухнедельные каникулы.

Однако спикер заявил, что «хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету вопросов национальной безопасности», включая помощь Украине. Из-за этого любые обсуждения по этой теме сдвинут в лучшем случае до 9 апреля, когда палата вернется к работе после пасхальных каникул, уточняет издание.

Во вторник на очередной встрече Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин попытался убедить своих европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему привержена поддержке Украины, даже несмотря на то, что у Вашингтона сейчас нет денег на поставки вооружений.

«Украинские войска сталкиваются с трудными условиями и тяжелыми боями. Гражданское население Украины страдает от постоянных обстрелов российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединенные Штаты тоже. Поэтому наше послание сегодня ясно: Соединенные Штаты не дадут Украине потерпеть неудачу», — сказал министр обороны США Ллойд Остин.

11 марта администрация президента США Джо Байдена опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается с 1 октября) на $850 млрд. Он не включает помощь Украине. Поддержка Киева и других союзников США рассматривается отдельно еще с осени 2023 года. В середине февраля 2024 года Сенат утвердил инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, но Палата представителей так и не вынесла документ на голосование.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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