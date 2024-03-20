Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) почти 200 транспортных средств и 10 тыс. артиллерийских снарядов. Общая сумма нового пакета военной помощи превышает €500 млн.

Новые поставки будут взяты из запасов бундесвера. Снаряды, в которых Украина остро нуждается, будут доставлены «в ближайшее время, практически немедленно», подчеркнул Писториус.

«В общей сложности мы уже выделили €7 млрд [на эти цели] на этот год», — отметил Писториус в кулуарах Контактной группы по обороне Украины (UDCG). Встреча проходила на авиабазе Рамштайн в ФРГ.

В среднесрочной перспективе Германия закажет 100 тыс. снарядов у своей оборонной промышленности и дополнительно поддержит чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины у третьих стран. В рамках этого проекта ФРГ согласилась покрыть расходы на закупку 180 тыс. патронов.

Эти крупные поставки будут осуществляться поэтапно, начиная с лета, отметил министр.

Кроме того, Берлин отправит ВСУ 100 бронированных машин пехоты и 100 обычных транспортных средств, а также медикаменты и дополнительные запчасти для всех поставленных систем вооружения.

«Это показывает, что помощь и поддержка со стороны Германии остаются неизменными и по-прежнему являются самыми крупными в Европе», — подчеркнул Писториус.

По данным Кильского института, в абсолютном выражении Германия занимает первое место среди всех европейских партнеров Украины по объему поставленной помощи. Хотя некоторые, включая министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, критиковали эти цифры, называя метод расчета путаницей.

На прошлой неделе Франция, Германия и Польша подтвердили намерение закупать больше оружия для Киева и увеличить производство военной техники, а также то, что будет создана новая «коалиция для дальнобойной ракетной артиллерии», как было обещано на конференции в Париже месяцем ранее.