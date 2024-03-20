ПОЛИТИКА
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Турецкий истребитель KAAN окрасили в новую ливрею
Турецкая компания аэрокосмической индустрии (TUSAŞ) поделилась кадрами отечественного истребителя 5 поколения KAAN в новой ливрее. Национальный боевой самолет отличает высокая маневренность, низкая заметность для радаров. Планируется, что первый самолет пятого поколения поступит в турецкие ВВС в 2028 году. #trtнарусском #турция #истребитель #KAAN #ливрея #TUSAŞ #самолет #боевойсамолет #военнаятехника #ВВС #турецкийистребитель #trtrussian
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20 марта 2024 г.
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