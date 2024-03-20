Европейский Союз принял решение об ограничении беспошлинного ввоза ряда украинских продуктов питания. Данная мера является ответом на протесты фермеров, утверждающих, что избыток украинского импорта привел к снижению их доходов. Соглашение было достигнуто в среду и вводит новые условия для беспошлинного импорта из охваченной войной Украины.

Механизм «экстренного торможения» позволит Брюсселю взимать пошлины на птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупы, если объемы импорта превысят среднее значение за 2022 и 2023 годы. Новые меры могут привести к тому, что Киев потеряет десятки миллионов евро в виде пошлин, если не сможет найти альтернативные рынки.

Еврокомиссия также пообещала выкупать излишки продукции за государственные средства в случае резкого падения цен и получила право ограничивать импорт в конкретные страны ЕС, если это будет угрожать рыночной стабильности региона.

Новые ограничения вступят в силу 6 июня — в дату продления беспошлинного доступа для украинского импорта, который был введен в 2022 году.

На этой неделе польские фермеры расширили свои протесты и перекрыли границу с Германией.

Украина настаивает на том, что ее сельскохозяйственный экспорт, направляемый через Восточную Европу, не нанес ущерба рынкам ЕС. Она отмечает, что в результате кампании по освобождению маршрутов около 95 процентов сельскохозяйственного экспорта страны снова идет через Черное море.

Киев заявил, что может согласиться на экстренное торможение, основанное на средних показателях 2022-2023 годов. Прежде Украина настаивала, что ориентир на 2021 год был бы неприемлем.